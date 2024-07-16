Гендиректор Металіста 1925 розповів, чи готовий клуб замінити Дніпро-1 в УПЛ
Генеральний директор Металіста 1925 Андрій Недєлін розповів, що клуб готовий замінити Дніпро-1 та зіграти в плейоф за місце в Українській Прем'єр-лізі.
Його слова передає Український футбол.
"Чи готові ми взяти участь у матчах плейоф? Звісно, що готові. У разі, якщо буде прийнято рішення, яким нашому клубу дозволять поборотися за вихід в УПЛ, ми, звісно, готові до цього. Якщо так відбудеться, це буде справедливе рішення", — сказав Нєдєлін.
Нагадаємо, що Дніпро-1 перебуває на межі припинення існування. Клуб вже залишили майже всі футболісти першої команди, жіночий та юнацький колективи не фінансуються, а керівництво вже публічно обмінюється взаємними звинуваченнями.
Нещодавно УПЛ звернулася до Української асоціації футболу (УАФ) щодо питання відкликання атестата Дніпра-1.