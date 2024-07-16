Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Гендиректор Металіста 1925 розповів, чи готовий клуб замінити Дніпро-1 в УПЛ

Микола Дендак — 16 липня, 23:10
Гендиректор Металіста 1925 розповів, чи готовий клуб замінити Дніпро-1 в УПЛ

Генеральний директор Металіста 1925 Андрій Недєлін розповів, що клуб готовий замінити Дніпро-1 та зіграти в плейоф за місце в Українській Прем'єр-лізі.

Його слова передає Український футбол.

"Чи готові ми взяти участь у матчах плейоф? Звісно, що готові. У разі, якщо буде прийнято рішення, яким нашому клубу дозволять поборотися за вихід в УПЛ, ми, звісно, готові до цього. Якщо так відбудеться, це буде справедливе рішення", — сказав Нєдєлін.

Нагадаємо, що Дніпро-1 перебуває на межі припинення існування. Клуб вже залишили майже всі футболісти першої команди, жіночий та юнацький колективи не фінансуються, а керівництво вже публічно обмінюється взаємними звинуваченнями.

Нещодавно УПЛ звернулася до Української асоціації футболу (УАФ) щодо питання відкликання атестата Дніпра-1.

Металіст 1925 СК Дніпро-1 Чемпіонат України, УПЛ

Металіст 1925

УПЛ звернулася до УАФ щодо виключення Дніпра-1
Металіст 1925 обіграв Агробізнес у контрольному матчі
Металіст 1925 оголосив про перехід Пасіча
Олександрія зацікавилась півзахисником Дніпра-1
Когут, якого не прийняли фанати Карпат, знайшов собі новий клуб

Останні новини