У Кривбасі пояснили, чому Вернидуб не потиснув руку наставнику Карпат

Генеральний директор Кривбаса Володимир Баєнко пояснив ситуацію щодо рукостискання тренерів після матчу криворіжців з Карпатами.

Цитує функціонера Sport-Express.

У 2 турі чемпіонату України Карпати вдома розбили Кривбас з рахунком 3:0. Після матчу головний тренер Кривбаса Юрій Вернидуб не потиснув руку своєму опоненту з львівського клубу — Владиславу Лупашку.

"Дивіться, у кожної дії є своя причина і ця ситуація не є винятком. Зараз Владислав Лупашко удає, що нічого не відбулося і Юрій Миколайович його не помітив, але він прекрасно знає, що це не так.

Вернидуб — емоційний тренер, але тут емоції ні до чого. Це нормальна реакція на слова та дії штабу Карпат під час матчу. Особливо на епізод, який стався після третього голу. Я впевнений, що Юрій Миколайович гідний поваги: і за те, чого він досягнув у футболі, і за його чітку громадянську позицію. А ось декому ще треба багато чого доводити у футболі, хоча ніякі досягнення і статус нікому не дозволяють себе так поводити.

Що сказав Лупашко? Я зараз не буду повторювати ці слова, бо пристойного в них мало", — сказав Баєнко.