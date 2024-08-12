У Кривбасі пояснили, чому Вернидуб не потиснув руку наставнику Карпат
Генеральний директор Кривбаса Володимир Баєнко пояснив ситуацію щодо рукостискання тренерів після матчу криворіжців з Карпатами.
Цитує функціонера Sport-Express.
У 2 турі чемпіонату України Карпати вдома розбили Кривбас з рахунком 3:0. Після матчу головний тренер Кривбаса Юрій Вернидуб не потиснув руку своєму опоненту з львівського клубу — Владиславу Лупашку.
"Дивіться, у кожної дії є своя причина і ця ситуація не є винятком. Зараз Владислав Лупашко удає, що нічого не відбулося і Юрій Миколайович його не помітив, але він прекрасно знає, що це не так.
Вернидуб — емоційний тренер, але тут емоції ні до чого. Це нормальна реакція на слова та дії штабу Карпат під час матчу. Особливо на епізод, який стався після третього голу. Я впевнений, що Юрій Миколайович гідний поваги: і за те, чого він досягнув у футболі, і за його чітку громадянську позицію. А ось декому ще треба багато чого доводити у футболі, хоча ніякі досягнення і статус нікому не дозволяють себе так поводити.
Що сказав Лупашко? Я зараз не буду повторювати ці слова, бо пристойного в них мало", — сказав Баєнко.
Після двох турів Карпати мають у своєму активі 4 очки, а Кривбас — 3. Нагадаємо, в першому турі львів’яни розписали нульову нічию з Вересом, а криворіжні мінімально перемогли Чорноморець.
Наступного четверга, 15 серпня, команда Юрія Вернидуба зіграє матч-відповідь третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти Вікторії Пльзень. Перша гра, яка була номінально домашньою для Кривбаса, завершилася з рахунком 2:1 на користь чеської команди.