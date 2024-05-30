Гендиректор Баварії: Компані є правильним тренером для клубу

Генеральний директор Баварії Ян-Крістіан Дрезен вважає Венсана Компані правильним тренером для клубу.

Його слова передає пресслужба мюнхенців.

«Усі ми в клубі маємо спільну думку, що Венсан Компані є правильним тренером для «Баварії», і дуже сподіваємося на спільну роботу. Макс Еберль і Крістоф Фройнд ніколи не здавались і ретельно працювали, щоб знайти тренера, який привів би Баварію до успіху, розвивав би клуб та приніс йому свої нові ідеї. Венсан Компані уособлює саме ту згуртованість і командний дух, які нам потрібні", — сказав Дрезен.

Нагадаємо, напередодні Компані став новим головним тренером Баварії замість Томаса Тухеля. Сторони уклали угоду до 2027 року.

Попереднім клубом екскапітана Манчестер Сіті був Бернлі. В сезоні 2022/23 бельгієць вивів "кларетових" в АПЛ, але не зміг втримати команду у вищому дивізіоні.

Також Компані очолював рідний Андерлехт, але не досяг значних успіхів. Цікаво, що Пеп Гвардіола схвально відгукувався про діяльність Венсана та називав його майбутнім тренером Манчестер Сіті.