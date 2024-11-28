Челсі з голом Мудрика переграв Гайденгайм: огляд матчу Ліги конференцій
ФК Челсі
Лондонський Челсі на виїзді обіграв Гайденгайм (2:0) у матчі 4 туру Ліги конференцій.
Огляд матчу
Один з голів на рахунку українського вінгера Михайла Мудрика, який отримав оцінку від статистичного порталу Sofascore 7,6 бала.
Ліга конференцій-2024/25
4 тур, 28 листопада
Голи: 0:1 – 51 Нкунку 51, 0:1 – 86 Мудрик
Цього сезону на рахунку Мудрика 15 матчів у всіх турнірах за Челсі, в яких вінгер відзначився 3 голами та 5 результативними передачами.
Михайло також став автором найкращого голу у третьому турі Ліги конференцій. Він забив у ворота вірменського Ноаха (8:0).