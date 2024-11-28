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Челсі з голом Мудрика переграв Гайденгайм: огляд матчу Ліги конференцій

Олександр Булава — 28 листопада 2024, 23:30
Челсі з голом Мудрика переграв Гайденгайм: огляд матчу Ліги конференцій
ФК Челсі

Лондонський Челсі на виїзді обіграв Гайденгайм (2:0) у матчі 4 туру Ліги конференцій.

Огляд матчу

Один з голів на рахунку українського вінгера Михайла Мудрика, який отримав оцінку від статистичного порталу Sofascore 7,6 бала.

Ліга конференцій-2024/25
4 тур, 28 листопада

Гайденгайм – Челсі 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 – 51 Нкунку 51, 0:1 – 86 Мудрик

Цього сезону на рахунку Мудрика 15 матчів у всіх турнірах за Челсі, в яких вінгер відзначився 3 голами та 5 результативними передачами.

Михайло також став автором найкращого голу у третьому турі Ліги конференцій. Він забив у ворота вірменського Ноаха (8:0).

Челсі Гайденгайм Ліга конференцій сезону-2024/25

Челсі

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