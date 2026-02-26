Михавко підтримав Забарного, якого критикують через нестабільні виступи за ПСЖ

Центральний захисник київського Динамо Тарас Михавко відреагував на виступи Іллі Забарного за французьке ПСЖ.

Про це він висловився в інтерв'ю порталу Український футбол.

На думку 20-річного оборонця, Забарному потрібен час на адаптацію у паризькому гранді. Михавко підтримав земляка, відзначивши його високий футбольний рівень.

"Я можу сказати лише одне: Ілля Забарний – дуже хороший футболіст і справжній професіонал. Хтось, може, критикує його, але, на мій погляд, наразі він найкращий захисник України. Можливо, у такому клубі як ПСЖ йому потрібен час на адаптацію. У кожного трапляються не найкращі матчі, проте я не можу сказати, що Ілля погано проводить період у французькому клубі. Він футболіст дуже високого рівня, у ньому я не сумніваюся", – заявив футболіст киян.

Нагадаємо, що Забарний доєднався до парижан влітку 2025-го, уклавши контракт до кінця червня 2030-го. Відтоді провів за ПСЖ вже 26 матчів, у яких відзначився дебютним голом, однак не закріпив за собою стабільне місце в основі.

Іллю багато критикують у Франції через нестабільні виступи у футболці паризького клубу. До прикладу, колишній футболіст Максим Шано порадив тренерському штабу парижан перевести Забарного у резерв.

Водночас головний тренер ПСЖ Луїс Енріке регулярно стає на захист українського центрбека.

Відзначимо, що Забарний провів на лаві запасних увесь другий матч проти Монако в 1/16 фіналу Ліги чемпіонів, у якому ПСЖ розписав бойову нічию 2:2. Підопічні Енріке пробились до 1/8 фіналу завдяки перемозі у першій зустрічі 3:2.