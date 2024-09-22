Гаверц та Тімбер не змогли виконати жодного точного пасу в матчі з Манчестер Сіті
Футболісти Арсенала Юррієн Тімбер та Кай Гаверц стали першими гравцями в Англійській Прем'єр-лізі з 2003 року, які не змогли виконати жодного точного пасу за матч.
Про це повідомляє OptaJoe.
"Каноніри" зіграли результативну нічию на виїзді з Манчестер Сіті (2:2). Німецький півзахисник лондонців Кай Гаверц відіграв повний поєдинок та віддав 5 неточних пасів. На рахунку 23-річного захисника Тімбера 92 хвилини на полі та 6 неточних пасів.
Зазначимо, що таку статистику почали вести з сезону-2003/04. Гаверц та Тімбер стали першими гравцями, які відіграли 89 хвилин та не змогли віддати точний пас.
Нічия залишила Сіті лідером чемпіонату, в їх активі 13 балів. "Каноніри" з 11 очками посідають четверте місце.
Зазначимо, що український захисник Арсенала Олександр Зінченко не потрапив у заявку на матч через травму.