Гаверц та Тімбер не змогли виконати жодного точного пасу в матчі з Манчестер Сіті

Футболісти Арсенала Юррієн Тімбер та Кай Гаверц стали першими гравцями в Англійській Прем'єр-лізі з 2003 року, які не змогли виконати жодного точного пасу за матч.

Про це повідомляє OptaJoe.

"Каноніри" зіграли результативну нічию на виїзді з Манчестер Сіті (2:2). Німецький півзахисник лондонців Кай Гаверц відіграв повний поєдинок та віддав 5 неточних пасів. На рахунку 23-річного захисника Тімбера 92 хвилини на полі та 6 неточних пасів.

Зазначимо, що таку статистику почали вести з сезону-2003/04. Гаверц та Тімбер стали першими гравцями, які відіграли 89 хвилин та не змогли віддати точний пас.

0 - Neither Jurriën Timber (6 passes) nor Kai Havertz (5 passes) completed any of their passes for Arsenal against Man City today, the first outfield players on record (from 2003-04) to play 89+ minutes of a Premier League match and not successfully pass to a teammate. Plan. pic.twitter.com/4NNPem9pZZ — OptaJoe (@OptaJoe) September 22, 2024

Нічия залишила Сіті лідером чемпіонату, в їх активі 13 балів. "Каноніри" з 11 очками посідають четверте місце.

Зазначимо, що український захисник Арсенала Олександр Зінченко не потрапив у заявку на матч через травму.