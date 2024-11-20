Галатасарай націлився на трансфер капітана Тоттенгема

Вінгер та капітан Тоттенгема Сон Хин Мін потрапив у сферу інтересів турецького Галатасарая.

Про це повідомляє Fanatic.

Чинна угода гравця зі "шпорами" закінчується влітку наступного року. Тому Галатасарай спочатку запропонує відповідну суму трансферу в січні. Якщо ні, тоді спробує безплатно підписати його в кінці сезону.

Сон виступає за лондонців з літа 2015 року. У сезоні-2024/25 32-річний кореєць зіграв 11 матчів на клубному рівні, у яких відзначився 3 забитими м'ячами та віддав 4 результативні передачі.

Нещодавно повідомлялося, що лондонський клуб близький до продовження контракту з Соном.

Після 11 турів Тоттенгем набрав 16 очок і посідає 10 місце у турнірній таблиці Англійської Прем'єр-ліги. Свій наступний поєдинок команда проведе 23 листопада на виїзді проти Манчестер Сіті.