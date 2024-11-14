Тоттенгем близький до продовження контракту з капітаном

Вінгер та капітан Тоттенгема Сон Хин Мін близький до продовження контракту з клубом до літа 2026 року.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Чинна угода гравця зі "шпорами" закінчується влітку наступного року.

🚨⚪️ Tottenham have started the process to activate the clause to extend Heung-min Son's contract until June 2026.



At least one more season for Son at Spurs, this is the plan of the club. 🇰🇷 pic.twitter.com/J8oNWeZecR — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 13, 2024

Сон виступає за лондонців з літа 2015 року. У сезоні-2024/25 32-річний кореєць зіграв 11 матчів на клубному рівні, у яких відзначився 3 забитими м'ячами та віддав 4 результативні передачі.

Після 11 турів Тоттенгем набрав 16 очок і посідає 10 місце у турнірній таблиці Англійської Прем'єр-ліги. Свій наступний поєдинок команда проведе 23 листопада на виїзді проти Манчестер Сіті.