Тоттенгем близький до продовження контракту з капітаном
Сон Хин Мін
Вінгер та капітан Тоттенгема Сон Хин Мін близький до продовження контракту з клубом до літа 2026 року.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Чинна угода гравця зі "шпорами" закінчується влітку наступного року.
Сон виступає за лондонців з літа 2015 року. У сезоні-2024/25 32-річний кореєць зіграв 11 матчів на клубному рівні, у яких відзначився 3 забитими м'ячами та віддав 4 результативні передачі.
Після 11 турів Тоттенгем набрав 16 очок і посідає 10 місце у турнірній таблиці Англійської Прем'єр-ліги. Свій наступний поєдинок команда проведе 23 листопада на виїзді проти Манчестер Сіті.