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Тоттенгем близький до продовження контракту з капітаном

Олександр Булава — 14 листопада 2024, 09:52
Тоттенгем близький до продовження контракту з капітаном
Сон Хин Мін
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Вінгер та капітан Тоттенгема Сон Хин Мін близький до продовження контракту з клубом до літа 2026 року.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Чинна угода гравця зі "шпорами" закінчується влітку наступного року.

Сон виступає за лондонців з літа 2015 року. У сезоні-2024/25 32-річний кореєць зіграв 11 матчів на клубному рівні, у яких відзначився 3 забитими м'ячами та віддав 4 результативні передачі.

Після 11 турів Тоттенгем набрав 16 очок і посідає 10 місце у турнірній таблиці Англійської Прем'єр-ліги. Свій наступний поєдинок команда проведе 23 листопада на виїзді проти Манчестер Сіті.

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