Форвард Вест Гема відвідав тренувальний табір Німеччини

Нападник Вест Гема Ніклас Фюллькруг відвідав табір збірної Німеччини попри відсутність виклику на матчі Ліги націй.

Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

Футболіст таємно прилетів у Дортмунд, щоб поспілкуватись із Юліаном Нагельсманном та підтримати товаришів по команді.

🚨🆕 Niclas #Füllkrug made a surprise visit to the German national team’s secret gathering in Dortmund on Tuesday evening, even flying in specifically for the occasion.



He will also attend Germany’s final training session in Brackel on Wednesday at 11 a.m. before returning to… pic.twitter.com/xeUDVVEqZ8 — Florian Plettenberg (@Plettigoal) March 19, 2025

Фюллькруг входить до планів наставника, проте має повернути свою найкращу ігрову форму.

Зазначимо, що цього сезоні Ніклас зіграв всього 11 матчів на клубному рівні, відзначившись двома голами та одним асистом.

Вже завтра, 20 березня, збірна Німеччини зіграє перший півфінальний матч Ліги націй проти Італії. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Раніше хавбек Динамо Володимир Бражко висловився про свою відсутність у заявці збірної України на матчі Ліги націй.