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Форвард Вест Гема відвідав тренувальний табір Німеччини

Володимир Максименко — 19 березня 2025, 13:30
Форвард Вест Гема відвідав тренувальний табір Німеччини
Ніклас Фюллькруг
Вест Гем

Нападник Вест Гема Ніклас Фюллькруг відвідав табір збірної Німеччини попри відсутність виклику на матчі Ліги націй.

Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

Футболіст таємно прилетів у Дортмунд, щоб поспілкуватись із Юліаном Нагельсманном та підтримати товаришів по команді.

Фюллькруг входить до планів наставника, проте має повернути свою найкращу ігрову форму.

Зазначимо, що цього сезоні Ніклас зіграв всього 11 матчів на клубному рівні, відзначившись двома голами та одним асистом.

Вже завтра, 20 березня, збірна Німеччини зіграє перший півфінальний матч Ліги націй проти Італії. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Раніше хавбек Динамо Володимир Бражко висловився про свою відсутність у заявці збірної України на матчі Ліги націй.

Ліга націй УЄФА Збірна Німеччини з футболу Ніклас Фюллькруг

Ніклас Фюллькруг

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