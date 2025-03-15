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Це рішення тренера: Лідер Динамо – про відсутність у списку збірну України

Олександр Булава — 15 березня 2025, 13:43
Це рішення тренера: Лідер Динамо – про відсутність у списку збірну України
Володимир Бражко
ФК Динамо

Півзахисник Динамо Володимир Бражко відреагував на відсутність у списку збірної України на матчі проти Бельгії.

Про це гравець розповів у коментарі ВДИНАМО.

"Я не знаю. Це рішення тренера. Моє завдання – грати у футбол. Поїду в молодіжку, пограю там. Такий період, треба через це пройти, щоб з новими силами потрапити у збірну", – розповів Бражко.

Раніше Сергій Ребров оголосив заявку збірної України на матчі плейоф Ліги націй проти Бельгії.

Номінально домашній поєдинок "синьо-жовті" проведуть 20 березня в Мурсії, а матч-відповідь пройде в Бельгії (Генк) 23 березня. Раніше Ребров оцінив готовність національної команди до матчу плейоф Ліги націй.

Динамо Київ Володимир Бражко

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