Це рішення тренера: Лідер Динамо – про відсутність у списку збірну України

Півзахисник Динамо Володимир Бражко відреагував на відсутність у списку збірної України на матчі проти Бельгії.

Про це гравець розповів у коментарі ВДИНАМО.

"Я не знаю. Це рішення тренера. Моє завдання – грати у футбол. Поїду в молодіжку, пограю там. Такий період, треба через це пройти, щоб з новими силами потрапити у збірну", – розповів Бражко.

Раніше Сергій Ребров оголосив заявку збірної України на матчі плейоф Ліги націй проти Бельгії.

Номінально домашній поєдинок "синьо-жовті" проведуть 20 березня в Мурсії, а матч-відповідь пройде в Бельгії (Генк) 23 березня. Раніше Ребров оцінив готовність національної команди до матчу плейоф Ліги націй.