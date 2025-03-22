Ганебний клуб: коментатор на Тернопільщині потрапив у скандал через жорсткий фейл у прямому ефірі

На Тернопільщині футбольний світ отримав несподіваний інфопривід, який швидко розлетівся соцмережами.

Під час товариського матчу між ФК Дністер (Заліщики) та ФК Галич (Збараж) коментатор випадково озвучив свою справжню думку про одну з команд, не помітивши, що ефір уже розпочався.

"Шановні вболівальники! Сьогодні ганебний клуб Дністер Заліщики проведе черговий контрольний поєдинок. Попередні вони всі програли абсолютно, і цей, скоріш за все, теж програють", – сказав коментатор у мікрофон, перш ніж зрозумів свою помилку.

Почувши здивовані реакції колег, він лише засміявся: "А, це вже в трансляції таке говорю?"

Курйозний момент швидко підхопили глядачі, а фрагмент із ефіру почав масово поширюватися в соцмережах.

Цікаво також те, що з офіційної трансляції прибрали цей курйозний момент, але Інтернет пам'ятає все.

Раніше повідомлялося, що українські та бельгійські вболівальники разом заспівали хіт про Росію.