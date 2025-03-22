Ганебний клуб: коментатор на Тернопільщині потрапив у скандал через жорсткий фейл у прямому ефірі
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На Тернопільщині футбольний світ отримав несподіваний інфопривід, який швидко розлетівся соцмережами.
Під час товариського матчу між ФК Дністер (Заліщики) та ФК Галич (Збараж) коментатор випадково озвучив свою справжню думку про одну з команд, не помітивши, що ефір уже розпочався.
"Шановні вболівальники! Сьогодні ганебний клуб Дністер Заліщики проведе черговий контрольний поєдинок. Попередні вони всі програли абсолютно, і цей, скоріш за все, теж програють", – сказав коментатор у мікрофон, перш ніж зрозумів свою помилку.
Почувши здивовані реакції колег, він лише засміявся: "А, це вже в трансляції таке говорю?"
Курйозний момент швидко підхопили глядачі, а фрагмент із ефіру почав масово поширюватися в соцмережах.
Цікаво також те, що з офіційної трансляції прибрали цей курйозний момент, але Інтернет пам'ятає все.
Раніше повідомлялося, що українські та бельгійські вболівальники разом заспівали хіт про Росію.