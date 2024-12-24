Футбольний експерт високо оцінив роботу двох тренерів УПЛ
Олександр Шовковський
Динамо
Відомий футбольний експерт Олександр Сопко виділив роботу та зростання двох тренерів УПЛ: Олександра Шовковського в Динамо та Руслана Ротаня в Олександрії.
Його слова передає FootBoom.
"У чемпіонаті України я б відзначив на сьогодні ріст і роботу Олександра Шовковського та Руслана Ротаня. Шовковського виділю, бо в УПЛ його команда грає практично без помилок, лідирує з достатнім відривом.
Поки що Шовковський у цьому плані йде хорошим курсом. Виносимо за дужки єврокубки – це окрема розмова. Шовковський зумів із таким складом, і з кількома придбаннями, зробити гру команди результативною і більш активною. А на початку чемпіонату ще й видовищною", – сказав Сопко.
Київський клуб пішов на зимову перерву у статусі лідера УПЛ, набравши 43 залікові бали, та випереджаючи Олександрію на п'ять пунктів.
Раніше головний тренер "біло-синіх" Олександр Шовковський прокоментував плани клубу на зимове трансферне вікно.