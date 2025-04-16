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У Норвегії футболіст відзначився шаленим голом, влучивши м'ячем у голову лежачого суперника

Богдан Войченко — 16 квітня 2025, 13:03
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У Норвегії футболіст відзначився шаленим голом, влучивши м'ячем у голову лежачого суперника

Футбол у Норвегії відомий не лише Ерлінгом Голандом чи незвичайними подарунками гравцям від спонсорів, але й шикарними голами.

Напередодні відбувся матч у межах Елітсеріен між Фредрікстадом та Бранном, який запам'ятався фанатам неймовірним голом команди-господарів.

Вже ведучи у рахунку 1:0, один із футболістів наважився на потужний постріл з-за меж штрафного майданчика. Гравець так сильно хотів забити, що йому допоміг суперник, а точніше – його голова.

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М'яч після шаленого удару з лету влучив прямісінько в обличчя хавбека Еміля Корнвіга, після чого за неймовірною траєкторією влетів у ворота.

У голкіпера просто не було шансів, адже несподіваний рикошет сильно вплинув на "дугу" пострілу, приземлившись прямісінько в дальній кут.

@espndeportes Según yo así no se defiende, pero como no soy defensa no opino. 🙈 Vía eliteserien/IG #defense #soccer #fyp #football #futbol #goal ♬ original sound - ESPN Deportes

Цей матч завершився звитягою Фредрікстада з рахунком 3:0, а також вдалим стартом нового сезону в Елітсеріені.

Нагадаємо, напередодні у Норвегії футболісту вручили мертву тушу свині в якості відзнаки за прекрасно проведений матч.

Зазначимо, що це вже не перший випадок "щедрості" від місцевих фермерів. Напередодні голкіперу Брюне вручили чотири лотка яєць.

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