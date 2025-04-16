У Норвегії футболіст відзначився шаленим голом, влучивши м'ячем у голову лежачого суперника
Футбол у Норвегії відомий не лише Ерлінгом Голандом чи незвичайними подарунками гравцям від спонсорів, але й шикарними голами.
Напередодні відбувся матч у межах Елітсеріен між Фредрікстадом та Бранном, який запам'ятався фанатам неймовірним голом команди-господарів.
Вже ведучи у рахунку 1:0, один із футболістів наважився на потужний постріл з-за меж штрафного майданчика. Гравець так сильно хотів забити, що йому допоміг суперник, а точніше – його голова.
М'яч після шаленого удару з лету влучив прямісінько в обличчя хавбека Еміля Корнвіга, після чого за неймовірною траєкторією влетів у ворота.
У голкіпера просто не було шансів, адже несподіваний рикошет сильно вплинув на "дугу" пострілу, приземлившись прямісінько в дальній кут.
Цей матч завершився звитягою Фредрікстада з рахунком 3:0, а також вдалим стартом нового сезону в Елітсеріені.
Нагадаємо, напередодні у Норвегії футболісту вручили мертву тушу свині в якості відзнаки за прекрасно проведений матч.
Зазначимо, що це вже не перший випадок "щедрості" від місцевих фермерів. Напередодні голкіперу Брюне вручили чотири лотка яєць.