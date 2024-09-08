Уболівальники збірної України визначили Лева матчу з Албанією

Футболіст Бенфіки та збірної України Анатолій Трубін став володарем призу "Лев Матчу" в матчі Україна — Албанія (1:2) у 1 турі дивізіону В Ліги націй.

Про це повідомляє пресслужба Української асоціації футболу.

За нього проголосувало 22% опитаних людей. Голкіпер національної команди зробив 3 сейви, два з яких з меж штрафного майданчика. Точність передач Трубіна склала 81% (17/21).

Зауважимо, що за оцінками SofaScore, найкращим серед українців став захисник донецького Шахтаря Юхим Конопля. Саме він забив єдиний гол України в цьому матчі.

Нагадаємо, в іншому матчі групи 1 збірна Грузії сенсаційно розгромила Чехію, яка була головним фаворитом на перемогу у квартеті.