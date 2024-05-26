Тренер Зорі: Цей сезон був провальним

Головний тренер Зорі Юрій Коваль вважає, що його команда невдало провела сезон-2023/24.

Його слова цитує офіційний сайт клубу.

Цей сезон був для нас провальним, особливо його осіння частина. Навесні зуміли стабілізувати ситуацію, хоча кінцівка чемпіонату була складною. Велика кількість травм, а вже коли вирішили задачу мінімум, то почали експериментувати зі складом, щоб подивитися на деяких хлопців в ділі. Будемо рухатися вперед та працювати далі", — сказав Коваль.

У чемпіонаті України Зоря фінішувала десятою. У Лізі конференцій луганці посіли третє місце у групі з Маккабі Тель-Авів, Гентом та Брейдабліком, а в Кубку України вилетіли на стадії чвертьфіналу від Чорноморця.

Юрій Коваль очолив команду вже під час кампанії, в листопаді 2023 року. Зоря починала сезон під керівництвом серба Ненада Лалатовича, потім з луганцями близько двох місяців попрацював Валерій Кривенцов.