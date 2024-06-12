Хороші новини: Миколенко розповів про свою травму

Захисник Евертона та збірної України Віталій Миколенко розповів хороші новини про свою травму, яку він отримав у товариському матчі з Молдовою (4:0).

Про це повідомляє журналіст Андрій Тодос.

"Привіт, друже, дякую. Не перелом, і це хороші новини. У середу обстеження", — написав футболіст.

Оборонець отримав ушкодження на 25-й хвилині після підкату захисника господарів Артура Крачуна. Його замінили на Олександра Зінченка. Травма захисника не має відношення до його попереднього ушкодження, яке він отримав у мерсисайдському дербі проти Ліверпуля.

Нагадаємо, на Євро-2024 Україна стартує 17 червня матчем проти Румунії. Також на груповому етапі "жовто-сині" зіграють проти Словаччини та Бельгії.