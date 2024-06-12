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Хороші новини: Миколенко розповів про свою травму

Микола Дендак — 12 червня, 11:30
Хороші новини: Миколенко розповів про свою травму

Захисник Евертона та збірної України Віталій Миколенко розповів хороші новини про свою травму, яку він отримав у товариському матчі з Молдовою (4:0).

Про це повідомляє журналіст Андрій Тодос.

"Привіт, друже, дякую. Не перелом, і це хороші новини. У середу обстеження", — написав футболіст.

Оборонець отримав ушкодження на 25-й хвилині після підкату захисника господарів Артура Крачуна. Його замінили на Олександра Зінченка. Травма захисника не має відношення до його попереднього ушкодження, яке він отримав у мерсисайдському дербі проти Ліверпуля.

Нагадаємо, на Євро-2024 Україна стартує 17 червня матчем проти Румунії. Також на груповому етапі "жовто-сині" зіграють проти Словаччини та Бельгії.

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Віталій Миколенко

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