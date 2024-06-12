Степаненко оцінив перспективи Бражка

Опорний півзахисник Шахтаря та збірної України Тарас Степаненко вважає Володимира Бражка з Динамо дуже перспективним футболістом.

Про це він розповів на ютуб-каналі "ВЗБІРНА".

"Я думаю, що грати в такому віці у збірній і потрапити на Євро, бути основним в Динамо це дуже круто. Якщо буде багато працювати, то може здобути більшого. У нас зараз дуже сильні молоді хлопці, мені подобається і в Шахтарі, в Динамо, Дніпрі-1, Поліссі. В Руха скільки молодих хлопців. Я бачу як вони працюють.

Скажімо так, технології ідуть вперед і я так бачу, що підготовка футболістів в Україні теж. Коли я починав, то такого не було, як зараз. Тому у нас дуже велика перспектива. Дай боже, щоб закінчилась війна, і тоді футбол буде йти в гору", — сказав Степаненко.

У сезоні-2023/24 22-річний Бражко зіграв 30 матчів за Динамо, забив 6 м'ячів та віддав 5 гольових передач.

Нагадаємо, Володимир дебютував за збірну України в півфінальному матчі плей-оф кваліфікації Євро-2024, в якому українці вирвали перемогу над Боснією і Герцеговиною.