Довбик схиляється до переходу в Рому
Нападник Жирони та збірної України Артем Довбик має намір перейти в Рому.
Про це повідомляє італійський журналіст Джанлука Ді Марціо.
Український футболіст віддає перевагу римському клубу, а не мадридському Атлетико, який вже узгодив умови трансферу з Жироною.
Агенти гравця були в Римі сьогодні, 25 липня, та провели переговори з керівництвом "вовків". У Ромі можуть запропонувати за Довбика 30-32 млн фіксованої суми, а також кілька мільйонів у вигляді бонусів.
Раніше з'явилась інформація, що Артем пропустив останнє тренування із Жироною, щоб завершити свій перехід в Атлетико, про який повідомлялося раніше.
Нагадаємо, кілька тижнів тому до Довбика виявляв інтерес інший клуб Серії А — Мілан. Втім, на позицію центрального нападника "россонері" підписали Альваро Морату, який залишив Атлетико.