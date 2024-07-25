Довбик схиляється до переходу в Рому

Нападник Жирони та збірної України Артем Довбик має намір перейти в Рому.

Про це повідомляє італійський журналіст Джанлука Ді Марціо.

Український футболіст віддає перевагу римському клубу, а не мадридському Атлетико, який вже узгодив умови трансферу з Жироною.

Агенти гравця були в Римі сьогодні, 25 липня, та провели переговори з керівництвом "вовків". У Ромі можуть запропонувати за Довбика 30-32 млн фіксованої суми, а також кілька мільйонів у вигляді бонусів.

Раніше з'явилась інформація, що Артем пропустив останнє тренування із Жироною, щоб завершити свій перехід в Атлетико, про який повідомлялося раніше.

Нагадаємо, кілька тижнів тому до Довбика виявляв інтерес інший клуб Серії А — Мілан. Втім, на позицію центрального нападника "россонері" підписали Альваро Морату, який залишив Атлетико.