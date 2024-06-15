Визначився найкращий гравець матчу Угорщина — Швейцарія за версією SofaScore

Півзахисник Янг Бойз Мішель Ебішер став найкращим гравцем матчу першого туру групового етапу Євро-2024 між Угорщиною та Швейцарією (1:3).

Про це повідомляє аналітичний портал SofaScore.

Ебішер відзначився забитим голом та асистом у грі, його оцінка — 8,4. Також високий бал за свій виступ отримав партнер Мішеля Граніт Джака та лідер збірної Угорщини Домінік Собослаї, який став наймолодшим капітаном в історії чемпіонатів Європи.

У другому турі ЧЄ-2024 Угорщина зіграє з Німеччиною, а Швейцарія зустрінеться із Шотландією. Поєдинки відбудуться в середу, 19 червня. Раніше німці розгромили шотландців у матчі-відкритті.