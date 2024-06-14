Робертсон: Шотландія має потрапити у плей-оф першою

Захисник збірної Шотландії Ендрю Робертсон вважає, що його команда має завчасно гарантувати вихід у плей-оф чемпіонату Європи.

Про це лівий оборонець розповів на пресконференції напередодні стартової гри Євро-2024 проти Німеччини.

"У нас є велика мотивація, вона, на мій погляд, рухає нас вперед. Ніколи не знаєш, що може статися на стадії плей-оф, але ми повинні потрапити туди першими. Ми повинні бути на висоті в кожній грі. Якщо ми зможемо це зробити, хто знає, де ми опинимося 23 червня?", — сказав Робертсон.

Матч-відкриття чемпіонату Європи з футболу-2024 Німеччина — Шотландія відбудеться сьогодні, 14 червня, на стадіоні "Альянц-Арена" в Мюнхені. Початок — о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, що до Групи A також входять Угорщина та Швейцарія.

Ігри континентальної першості, який триватиме з 14 червня до 14 липня, прийматимуть 10 міст: Берлін, Кельн, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майні, Гельзенкірхен, Гамбург, Лейпциг, Мюнхен, Штутгарт.