Мората близький до переходу в Мілан

Мілан близький до підписання нападника Атлетико Мадрид Альваро Морату.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Контракт з іспанським форвардом буде розрахований до 2028 року із зарплатнею 5 млн євро за сезон. Керівництво "россонері" впевнене в закритті угоди через кілька днів після фіналу Євро-2024.

Alvaro #Morata is one step away to #ACMilan. Agreement in principle for a contract until 2028 (€5M/year). #Milan are confident to finalize the deal in the next days after #EURO2024 Final. #transfers https://t.co/Q06Nl9YldI — Nicolò Schira (@NicoSchira) July 13, 2024

В минулому сезоні Мората провів 48 матчів, у яких відзначився 21 голом, та зробив 5 результативних передач.

На Transfermarkt його вартість оцінюється в 16 млн євро.