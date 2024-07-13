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Мората близький до переходу в Мілан

Станіслав Лисак — 13 липня, 22:08
Мората близький до переходу в Мілан

Мілан близький до підписання нападника Атлетико Мадрид Альваро Морату.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Контракт з іспанським форвардом буде розрахований до 2028 року із зарплатнею 5 млн євро за сезон. Керівництво "россонері" впевнене в закритті угоди через кілька днів після фіналу Євро-2024.

В минулому сезоні Мората провів 48 матчів, у яких відзначився 21 голом, та зробив 5 результативних передач.

На Transfermarkt його вартість оцінюється в 16 млн євро.

Мілан Мората Збірна Іспанії з футболу

Мората

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