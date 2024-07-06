Визначився найкращий гравець матчу Англія — Швейцарія на Євро-2024

Вінгер Арсенала та збірної Англії Букайо Сака став найкращим гравцем матчу 1/4 фіналу Євро-2024 проти Швейцарії (1:1, 5:3 по пенальті).

Сака, який зрівняв рахунок в основний час та реалізував післяматчевий пенальті, отримав нагороду Man of the match від УЄФА.

Також англійського півзахисника відзначив аналітичний портал SofaScore. Букайо відіграв 120 хвилин, віддав дві ключові передачі, виконав 4 успішні спроби дриблінгу, а також заробив два штрафних, за що отримав найвищу оцінку в грі — 8,4.

У півфіналі Англія зіграє проти переможця пари Нідерланди — Туреччина.

Нагадаємо, напередодні Іспанія в неймовірному матчі перемогла Німеччину, а Франція в серії пенальті вибила Португалію.