Дуда увійшов у історію збірної Словаччини на Євро-2024

Півзахисник Верони Ондрей Дуда став першим гравцем в історії Словаччини, який відзначився на двох великих турнірах за свою національну команду.

Про це повідомляє OptaJoe.

Футболіст відкрив рахунок на старті матчу третього туру групового етапу Євро-2024 проти Румунії. До цього Дуда відзначався на чемпіонаті Європи 2016 року.

2 - Ondrej Duda is the first Slovakian player to score at two major tournaments (EURO 2016, EURO 2024). Lebowski. pic.twitter.com/Ig2aro3U4j — OptaJoe (@OptaJoe) June 26, 2024

Нагадаємо, наразі всі команди в групі мають однакову кількість очок, зокрема і збірна України. Проте в цій ситуації саме українці посідають останню сходинку.

У паралельному матчі Україна грає проти Бельгії. Наш сайт веде пряму трансляцію поєдинку.