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Дуда увійшов у історію збірної Словаччини на Євро-2024

Микола Дендак — 26 червня, 20:00
Дуда увійшов у історію збірної Словаччини на Євро-2024

Півзахисник Верони Ондрей Дуда став першим гравцем в історії Словаччини, який відзначився на двох великих турнірах за свою національну команду.

Про це повідомляє OptaJoe.

Футболіст відкрив рахунок на старті матчу третього туру групового етапу Євро-2024 проти Румунії. До цього Дуда відзначався на чемпіонаті Європи 2016 року.

Нагадаємо, наразі всі команди в групі мають однакову кількість очок, зокрема і збірна України. Проте в цій ситуації саме українці посідають останню сходинку.

У паралельному матчі Україна грає проти Бельгії. Наш сайт веде пряму трансляцію поєдинку.

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