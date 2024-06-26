Дуда увійшов у історію збірної Словаччини на Євро-2024
Півзахисник Верони Ондрей Дуда став першим гравцем в історії Словаччини, який відзначився на двох великих турнірах за свою національну команду.
Про це повідомляє OptaJoe.
Футболіст відкрив рахунок на старті матчу третього туру групового етапу Євро-2024 проти Румунії. До цього Дуда відзначався на чемпіонаті Європи 2016 року.
Нагадаємо, наразі всі команди в групі мають однакову кількість очок, зокрема і збірна України. Проте в цій ситуації саме українці посідають останню сходинку.
У паралельному матчі Україна грає проти Бельгії. Наш сайт веде пряму трансляцію поєдинку.