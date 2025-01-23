Вінісіус спростував чутки про можливу зміну клубу

Вінгер Реала Вінісіус Жуніор не має наміру покидати мадридський клуб, попри чутки про його можливий відхід.

Про це бразильський хавбек розповів після перемоги "вершкових" над Зальцбургом у 7 турі основного етапу Ліги чемпіонів (5:1).

"Моє майбутнє? Реал Мадрид! 101 гол з клубом моєї мрії. Я прийшов сюди ще дитиною, і можливість увійти в історію цього клубу робить мене найщасливішою людиною у світі. Дякую всім моїм друзям за те, що допомогли мені досягти цієї цифри. Хала Мадрид", – підсумував бразилець.

🚨🤍 Vinicius Jr after Saudi reports: “My future? Real Madrid!”.



“101 goals with my dream club. I came as a child and being able to enter the history of this club makes me the happiest person in the world”.



“Thanks to all my mates for helping me reach this number. Hala Madrid”. pic.twitter.com/xZzwj5hHwR — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 23, 2025

Напередодні Вінісіус наздогнав Фернандо Мор'єнтеса у списку бомбардирів мадридського клубу. Тепер в обох по 100 голів у складі "вершкових".

Раніше з'явилася інформація, що Вінісіус Жуніор став трансферною ціллю ПСЖ, який шукає нову суперзірку для команди Луїса Енріке.