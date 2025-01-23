Вінісіус спростував чутки про можливу зміну клубу
Вінісіус Жуніор
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Вінгер Реала Вінісіус Жуніор не має наміру покидати мадридський клуб, попри чутки про його можливий відхід.
Про це бразильський хавбек розповів після перемоги "вершкових" над Зальцбургом у 7 турі основного етапу Ліги чемпіонів (5:1).
"Моє майбутнє? Реал Мадрид! 101 гол з клубом моєї мрії. Я прийшов сюди ще дитиною, і можливість увійти в історію цього клубу робить мене найщасливішою людиною у світі. Дякую всім моїм друзям за те, що допомогли мені досягти цієї цифри. Хала Мадрид", – підсумував бразилець.
Напередодні Вінісіус наздогнав Фернандо Мор'єнтеса у списку бомбардирів мадридського клубу. Тепер в обох по 100 голів у складі "вершкових".
Раніше з'явилася інформація, що Вінісіус Жуніор став трансферною ціллю ПСЖ, який шукає нову суперзірку для команди Луїса Енріке.