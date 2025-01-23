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Вінісіус спростував чутки про можливу зміну клубу

Станіслав Лисак — 23 січня 2025, 09:50
Футболіст Реал Мадрид Вінісіус Жуніор
Вінісіус Жуніор
Getty Images

Вінгер Реала Вінісіус Жуніор не має наміру покидати мадридський клуб, попри чутки про його можливий відхід.

Про це бразильський хавбек розповів після перемоги "вершкових" над Зальцбургом у 7 турі основного етапу Ліги чемпіонів (5:1).

"Моє майбутнє? Реал Мадрид! 101 гол з клубом моєї мрії. Я прийшов сюди ще дитиною, і можливість увійти в історію цього клубу робить мене найщасливішою людиною у світі. Дякую всім моїм друзям за те, що допомогли мені досягти цієї цифри. Хала Мадрид", – підсумував бразилець.

Напередодні Вінісіус наздогнав Фернандо Мор'єнтеса у списку бомбардирів мадридського клубу. Тепер в обох по 100 голів у складі "вершкових".

Раніше з'явилася інформація, що Вінісіус Жуніор став трансферною ціллю ПСЖ, який шукає нову суперзірку для команди Луїса Енріке.

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