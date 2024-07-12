Мбаппе планує купити французький клуб

Капітан збірної Франції та новачок мадридського Реала Кіліан Мбаппе планує купити контрольний пакет акцій клубу Ліги 2 Кана.

Про це повідомляє Get football news France з посиланням на RMC Sport.

За інформацією джерела, теперішній власник, американська компанія Oaktree Capital Management, у володінні якої також Інтер із Серії А, повідомив, що не планує далі інвестувати клуб. Зазначимо, що Мбаппе виступав у Кані на початку своєї кар'єри.

Нагадаємо, нещодавно Кіліан розповів, що він провалив Євро-2024. У півфіналі з Іспанією його точна подача допомогла Франції відкрити рахунок, але потім "фурія роха" перевернула гру за 5 хвилин.

На цьому чемпіонаті Європи Мбаппе забив лише один гол — у ворота Польщі з пенальті, а в 1 турі його простріл призвів до автогола австрійського захисника.