Лунін доєднався до табору збірної України

Воротар мадридського Реала Андрій Лунін приєднався до табору національної збірної України з футболу.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Зазначається, що після цього на зборі присутні всі футболісти, яких викликав головний тренер команди Сергій Ребров.

У сезоні-2023/24 українець зіграв 31 матч за "вершкових", пропустив 32 м'ячі та 12 разів залишив ворота "сухими".

Нагадаємо, нещодавно Україна зіграла товариський матч проти Німеччини, який завершився нульовою нічиєю. "Синьо-жовті" проведуть ще два спаринги перед стартом чемпіонату Європи — з Польщею (7 червня) та Молдовою (11 червня).

На груповому етапі континентальної першості українці зіграють проти Бельгії, Словаччини та Румунії. Суперниками німців будуть команди Шотландії, Угорщини та Швейцарії.