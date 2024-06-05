Пепе може залишити Порту

41-річний захисник Порту Пепе може покинути команду в літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Центрбек, контракт якого розрахований до 30 червня 2024 року, може безплатно залишити команду після відходу головного тренера Сержіу Консейсау. 49-річний близький до зміни клубу після приходу нового президента Андре Віллаша-Боаша.

Португалець хоче узгодити кілька деталей перед прийняттям остаточного рішення. У нинішньому сезоні Пепе провів за Порту 34 матчі в усіх турнірах, забив 3 голи та віддав 2 асисти.