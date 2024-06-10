Оболонь продовжила контракт з лідером команди

Лідер Оболоні хавбек Руслан Черненко продовжив контракт з командою до червня 2025 року.

Про це повідомляє пресслужба "пивоварів".

Футболіст приєднався до київської команди у вересні 2022 року. В минулому сезоні він зіграв 34 матчі, забив 4 м'ячі та віддав 4 результативні передачі.

Нагадаємо, за підсумками двоматчевого протистояння з Лівим берегом за місце в Українській Прем'єр-лізі перемогу святкувала саме Оболонь. Перший матч завершився перемогою "пивоварів", а в другому була зафіксована нічия.