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Три топклуби АПЛ націлилися на лідера Мілана

Олег Дідух — 15 квітня 2025, 15:47
Три топклуби АПЛ націлилися на лідера Мілана
Тео Ернандес
Getty Images

Один із лідерів Мілана Тео Ернандес став об’єктом інтересу одразу трьох англійський топклубів.

Про це повідомляє FootItalia.

За їхньою інформацією, у трансфері гравця збірної Франції зацікавлені Челсі, Манчестер Сіті та Тоттенгем. Очікується, що трансфер можна буде здійснити приблизно за 30 мільйонів євро.

Це значно нижче ринкової вартості Ернандеса. Така низька потенційна ціна пов’язана з невизначеністю щодо нового контракту 27-річного француза. Нинішня угода діє до літа 2026 року і досі не продовжена.

Гравець хоче залишитися в Мілані, проте клуб не готовий задовольнити його фінансові апетити. Раніше уже повідомлялося про те, що "россонері" готові продати Ернандеса.

У поточному сезоні на рахунку захисника 5 голів і 6 асистів у 43 матчах за Мілан у всіх турнірах.

Манчестер Сіті Мілан Тоттенгем Челсі Тео Ернандес

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