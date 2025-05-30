Челсі може зберегти орендованого вінгера з Манчестер Юнайтед
ФК Челсі
Челсі має намір підписати контракт із англійським вінгером Джейдном Санчо, який грав за "синіх" цього сезону на правах оренди з Манчестер Юнайтед.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Наразі керівництво лондонців веде переговори з агентами гравця, щоб з'ясувати його вимоги щодо заробітної плати, що стане ключовим моментом у можливому переході футболіста.
Челсі не зможе платити Санчо таку ж зарплату, як той отримує в Манчестер Юнайтед. Зазначається, що рішення буде прийнято за кілька днів.
25-річний Джейдон Санчо у нинішньому сезоні провів 42 матчі в усіх турнірах, забив 5 голів та віддав 10 асистів.
За інформацією ЗМІ, гравець отримує приблизно 14,3 млн фунтів на рік за контрактом з МЮ, який розрахований до літа 2026 року.