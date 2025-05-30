Челсі може зберегти орендованого вінгера з Манчестер Юнайтед

Челсі має намір підписати контракт із англійським вінгером Джейдном Санчо, який грав за "синіх" цього сезону на правах оренди з Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Наразі керівництво лондонців веде переговори з агентами гравця, щоб з'ясувати його вимоги щодо заробітної плати, що стане ключовим моментом у можливому переході футболіста.

Челсі не зможе платити Санчо таку ж зарплату, як той отримує в Манчестер Юнайтед. Зазначається, що рішення буде прийнято за кілька днів.

🚨🔵 Chelsea are in active talks with Jadon Sancho’s agents to understand salary requests as crucial point ahead of the final decision on player’s future.



Chelsea won’t match Sancho’s current salary at Manchester United, talks to follow…



…and decision to be made in few days. pic.twitter.com/McbU6iIZMr — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 29, 2025

25-річний Джейдон Санчо у нинішньому сезоні провів 42 матчі в усіх турнірах, забив 5 голів та віддав 10 асистів.

За інформацією ЗМІ, гравець отримує приблизно 14,3 млн фунтів на рік за контрактом з МЮ, який розрахований до літа 2026 року.