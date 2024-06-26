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Англійський вінгер стане першим літнім підписаннам Баварії

Станіслав Лисак — 26 червня, 09:55
Англійський вінгер стане першим літнім підписаннам Баварії

Правий вінгер Крістал Пелес Майкл Олісе може продовжити кар'єру в Баварії.

Про це повідомляє журналіст Максімілан Кох.

22-річний хавбек має стати першим літнім підписанням мюнхенців. Контракт Олісе з "орлами" розрахований до 2027 року, а трансферна вартість оцінюється в 55 млн євро.

Раніше повідомлялося, що Майкл є головною трансферною ціллю Челсі.

Також зазначається, що спортивний директор мюнхенського клубу Макс Еберль працює над переходом хавбека ПСЖ Хаві Сімонса, який планує залишити французький клуб.

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