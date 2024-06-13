Вінгер Крістал Пелес став однією з головних трансферних цілей Челсі
Челсі хоче придбати французького вінгера Крістал Пелеса Майкла Олісе.
Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, "сині" звернулись до "орлів" із запитом про деталі клаусули гравця. Зазначається, що Олісе є однією з головних трансферних цілей Челсі.
Цього сезону французький вінгер відзначився 10 голами та 6 асистами у 19 матчах за клуб.
Раніше ми повідомляли, що Челсі не збирається віддавати в оренду свого нападника Ромелу Лукаку.