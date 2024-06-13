Вінгер Крістал Пелес став однією з головних трансферних цілей Челсі

Челсі хоче придбати французького вінгера Крістал Пелеса Майкла Олісе.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, "сині" звернулись до "орлів" із запитом про деталі клаусули гравця. Зазначається, що Олісе є однією з головних трансферних цілей Челсі.

🚨🔵 Chelsea have approached Crystal Palace today to ask about further details of Michael Olise release clause.



He’s among top targets for Chelsea again, as #CFC ask for permission to talk with player side.



Race still open with several clubs keen, Chelsea are now pushing. pic.twitter.com/n8Tj5QxriY — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 13, 2024

Цього сезону французький вінгер відзначився 10 голами та 6 асистами у 19 матчах за клуб.

Раніше ми повідомляли, що Челсі не збирається віддавати в оренду свого нападника Ромелу Лукаку.