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Баварія може підписати півзахисника Інтера

Станіслав Лисак — 22 червня, 14:35
Баварія може підписати півзахисника Інтера

Баварія проявляє інтерес до півзахисника Інтера та збірної Туреччини Хакана Чалханоглу.

Про це повідомляє видання FCInterNews.

Мюнхенський клуб готовий запропонувати 30-річному півзахиснику контракт на 4 роки із зарплатнею 8 млн євро за сезон + бонуси. Чинна угода Чалханоглу та "нерадзуррі" розрахована до 2027-го.

Наразі невідома позиція Інтера щодо можливого трансферу та потенційна сума викупу Хакана. Футболіст раніше відмовився від пропозиції із Саудівської Аравії.

У попередньому сезоні Чалханоглу забив 15 голів та віддав 3 асистів у 40 матчах. Також турецького хавбека визнали найкращим півзахисником Серії А.

Баварія Інтер Збірна Туреччини з футболу Хакан Чалханоглу

Хакан Чалханоглу

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