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Гравець Інтера стане найбільш високооплачуваним італійцем Серії А

— 10 травня, 12:33
Гравець Інтера стане найбільш високооплачуваним італійцем Серії А

Півзахисник Інтера Ніколо Барелла близький до підписання нового контракту з чемпіоном Італії.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Зазначається, що згідно з новою угодою футболіст буде отримувати зарплату 7 мільйонів євро на рік, включаючи бонуси.

Це дозволить стати йому найбільш високооплачуваним італійцем Серії А, обійшовши одноклубника Алессандро Бастоні, який отримує 6,5 мільйонів.

У поточному сезоні Барелла відіграв 45 матчів за свій клуб, забив 2 м'ячі та віддав 7 результативних передач.

Нагадаємо, у 35 турі італійського чемпіонату Інтер несподівано поступився Сассуоло.

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