Гравець Інтера стане найбільш високооплачуваним італійцем Серії А
— 10 травня, 12:33
Півзахисник Інтера Ніколо Барелла близький до підписання нового контракту з чемпіоном Італії.
Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.
Зазначається, що згідно з новою угодою футболіст буде отримувати зарплату 7 мільйонів євро на рік, включаючи бонуси.
Це дозволить стати йому найбільш високооплачуваним італійцем Серії А, обійшовши одноклубника Алессандро Бастоні, який отримує 6,5 мільйонів.
У поточному сезоні Барелла відіграв 45 матчів за свій клуб, забив 2 м'ячі та віддав 7 результативних передач.
Нагадаємо, у 35 турі італійського чемпіонату Інтер несподівано поступився Сассуоло.