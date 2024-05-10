Гравець Інтера стане найбільш високооплачуваним італійцем Серії А

Півзахисник Інтера Ніколо Барелла близький до підписання нового контракту з чемпіоном Італії.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Зазначається, що згідно з новою угодою футболіст буде отримувати зарплату 7 мільйонів євро на рік, включаючи бонуси.

Це дозволить стати йому найбільш високооплачуваним італійцем Серії А, обійшовши одноклубника Алессандро Бастоні, який отримує 6,5 мільйонів.

У поточному сезоні Барелла відіграв 45 матчів за свій клуб, забив 2 м'ячі та віддав 7 результативних передач.

Нагадаємо, у 35 турі італійського чемпіонату Інтер несподівано поступився Сассуоло.