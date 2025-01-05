Футболіст Фулгема врятував Евертон Миколенка та побив рекорд АПЛ

Мексиканський нападник Фулгема Рауль Хіменес побив рекорд АПЛ у матчі 20 туру проти Іпсвіча (2:2).

Про це повідомляє Squawka.

У поєдинку проти новачка АПЛ він відзначився дублем. Загалом у чемпіонаті Англії Рауль забив 55 разів та став рекордсменом змагань за кількістю результативних ударів серед мексиканців. Попереднім рекордсменом був Чічаріто, який виступав за Манчестер Юнайтед та Вест Гем.

Raúl Jiménez has now scored more Premier League goals than any other Mexican player in the competition’s history (55).



Chicharito’s record has been broken. 🇲🇽 pic.twitter.com/1X03qiBpSx — Squawka (@Squawka) January 5, 2025

Також те, що Фулгем вирвав нічию, позитивно вплинуло на місце Евертона, за який виступає український захисник Віталій Миколенко. Якби Іпсвіч переміг у цьому матчі, то "іриски" би впритул наблизилися до зони вильоту.

Нагадаємо, напередодні Іпсвіч Таун оголосив про підписання колишнього одноклубника Миколенка.