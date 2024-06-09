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Малиновський: Дуже щасливий, що в Житомирі є такий клуб, як Полісся

Станіслав Лисак — 9 червня, 00:53
Малиновський: Дуже щасливий, що в Житомирі є такий клуб, як Полісся

Уродженець Житомира та півзахисник Дженоа Руслан Малиновський заявив, що радий розвитку Полісся.

Про це хавбек розповів Українській асоціації футболу.

"Дуже щасливий, що в Житомирі є такий клуб. Там, де зараз база будується, ми з братом, коли були малі, збирали суницю, гриби. Через ліс, якщо 15 хвилин пройти — це село, де народився мій батько, там його дім.
Я там дуже багато разів був. Те, що вони зробили — це дуже класно. Сподіваюсь, вони будуть рухатись тільки вперед", — сказав Малиновський.

Нагадаємо, що Полісся обіграло Шахтар та вийшло в єврокубки. Житомирці потрапили у другу стадію Ліги конференцій.

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