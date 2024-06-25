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Лонвейк: Дуже щасливий, що повернувся в Динамо

Станіслав Лисак — 25 червня, 16:48
Лонвейк: Дуже щасливий, що повернувся в Динамо

Півзахисник Динамо Джастін Лонвейк заявив, що радий повернутися до київського клубу.

Про це гравець розповів пресслужбі киян.

"Я дуже щасливий, що повернувся в Динамо. Вчора вже провів своє перше тренування з командою. Дуже добре себе почуваю. Відпочив після непростого сезону. Він розпочався для мене досить важко, але другу частину можна відмітити зі знаком "плюс". Тепер я тут, в Києві, можна сказати, починаю все з чистого листа", — сказав Лонвейк.

Зазначимо, що хавбек повернувся до Динамо після сезону, проведеного в оренді в бельгійському Андерлехті та нідерландській Фортуні. У Ередивізі Лонвейк провів 15 ігор, забив 3 голи та віддав 3 асисти.

Динамо Київ Джастін Лонвейк

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