Динамо розпрощалося зі ще одним легіонером

Півзахисник київського Динамо Джастін Лонвейк перейшов у данський Віборг.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Зазначається, що він виступатиме за цей колектив до кінця сезону-2024/25 на правах оренди. У контракті передбачена можливість викупу гравця.

Лонвейк перейшов у Динамо саме з цієї команди у 2022 році. За цей час він зіграв 24 поєдинки за киян, забив 1 м'яч та віддав 1 результативну передачу.

У сезоні-2024/25 суринамець зіграв уже в 6 матчах за "біло-синіх". Портал Transfermarkt оцінює вартість гравця в 1 мільйон євро.

Нагадаємо, що цього літа стан киян також покинув Беніто. Він приєднався до Зорі на правах оренди.