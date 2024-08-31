Динамо розпрощалося зі ще одним легіонером
Джастін Лонвейк
ФК Динамо
Півзахисник київського Динамо Джастін Лонвейк перейшов у данський Віборг.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Зазначається, що він виступатиме за цей колектив до кінця сезону-2024/25 на правах оренди. У контракті передбачена можливість викупу гравця.
Лонвейк перейшов у Динамо саме з цієї команди у 2022 році. За цей час він зіграв 24 поєдинки за киян, забив 1 м'яч та віддав 1 результативну передачу.
У сезоні-2024/25 суринамець зіграв уже в 6 матчах за "біло-синіх". Портал Transfermarkt оцінює вартість гравця в 1 мільйон євро.
Нагадаємо, що цього літа стан киян також покинув Беніто. Він приєднався до Зорі на правах оренди.