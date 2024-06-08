Нкунку не хоче покидати Челсі влітку

Півзахисник Челсі Крістофер Нкунку не має наміру залишати лондонський клуб у літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо в ексклюзиві для Caught Offside.

Романо спростував інформацію про можливий відхід французького хавбека. Нкунку усвідомлює, що невдалий сезон пов'язаний з його чисельними травмами.

🚨 EXCLUSIVE 🚨



Fabrizio Romano reveals the truth to the Christopher Nkunku rumours about him leaving #Chelsea this summer 🔵



All the details in our exclusive video below👇 pic.twitter.com/KTYl4ptKjt — CaughtOffside (@caughtoffside) June 8, 2024

Крістофер провів усього 11 матчів АПЛ минулого сезону та забив 3 голи. Нагадаємо, що француз приєднався у 2023 році до Челсі з РБ Лейпциг за 60 млн євро.