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Нкунку не хоче покидати Челсі влітку

Станіслав Лисак — 8 червня, 23:48
Нкунку не хоче покидати Челсі влітку

Півзахисник Челсі Крістофер Нкунку не має наміру залишати лондонський клуб у літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо в ексклюзиві для Caught Offside.

Романо спростував інформацію про можливий відхід французького хавбека. Нкунку усвідомлює, що невдалий сезон пов'язаний з його чисельними травмами.

Крістофер провів усього 11 матчів АПЛ минулого сезону та забив 3 голи. Нагадаємо, що француз приєднався у 2023 році до Челсі з РБ Лейпциг за 60 млн євро.

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