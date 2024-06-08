Нкунку не хоче покидати Челсі влітку
Півзахисник Челсі Крістофер Нкунку не має наміру залишати лондонський клуб у літнє трансферне вікно.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо в ексклюзиві для Caught Offside.
Романо спростував інформацію про можливий відхід французького хавбека. Нкунку усвідомлює, що невдалий сезон пов'язаний з його чисельними травмами.
Крістофер провів усього 11 матчів АПЛ минулого сезону та забив 3 голи. Нагадаємо, що француз приєднався у 2023 році до Челсі з РБ Лейпциг за 60 млн євро.