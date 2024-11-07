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Мудрик вийде в основі Челсі на матч Ліги конференцій

Станіслав Лисак — 7 листопада 2024, 21:03
Мудрик вийде в основі Челсі на матч Ліги конференцій
Getty Images

Український вінгер Челсі Михайло Мудрик розпочне матч 3 раунду основного етапу Ліги конференцій проти вірменського Ноаха у стартовому складі.

Про це повідомляє пресслужба лондонців.

Українець з перших хвилин зіграє в основі. Останній матч Англійської Прем'єр-ліги з Манчестер Юнайтед він розпочинав на лаві для запасних.

Поєдинок Челсі – Ноах відбудеться в Лондоні, на стадіоні "Стемфорд Брідж". Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Переглянути поєдинок можна на медіасервісі MEGOGO.

Головний тренер лондонського Челсі Енцо Мареска напередодні матчу Ліги конференції проти вірменського Ноа заявив, що Мудрик іноді досить скромно грає.

Ліга конференцій Челсі Михайло Мудрик Ноах

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