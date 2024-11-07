Мудрик вийде в основі Челсі на матч Ліги конференцій
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Український вінгер Челсі Михайло Мудрик розпочне матч 3 раунду основного етапу Ліги конференцій проти вірменського Ноаха у стартовому складі.
Про це повідомляє пресслужба лондонців.
Українець з перших хвилин зіграє в основі. Останній матч Англійської Прем'єр-ліги з Манчестер Юнайтед він розпочинав на лаві для запасних.
Поєдинок Челсі – Ноах відбудеться в Лондоні, на стадіоні "Стемфорд Брідж". Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.
Переглянути поєдинок можна на медіасервісі MEGOGO.
Головний тренер лондонського Челсі Енцо Мареска напередодні матчу Ліги конференції проти вірменського Ноа заявив, що Мудрик іноді досить скромно грає.