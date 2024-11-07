Мудрик вийде в основі Челсі на матч Ліги конференцій

Український вінгер Челсі Михайло Мудрик розпочне матч 3 раунду основного етапу Ліги конференцій проти вірменського Ноаха у стартовому складі.

Про це повідомляє пресслужба лондонців.

Українець з перших хвилин зіграє в основі. Останній матч Англійської Прем'єр-ліги з Манчестер Юнайтед він розпочинав на лаві для запасних.

Поєдинок Челсі – Ноах відбудеться в Лондоні, на стадіоні "Стемфорд Брідж". Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Переглянути поєдинок можна на медіасервісі MEGOGO.

Головний тренер лондонського Челсі Енцо Мареска напередодні матчу Ліги конференції проти вірменського Ноа заявив, що Мудрик іноді досить скромно грає.