Лукаку: Провідні європейські клуби знають, що Саудівська Аравія близько

Нападник Челсі Ромелу Лукаку вважає, що чемпіонат Саудівської Аравії наближається за рівнем до європейських.

Слова бельгійського гравця передає видання HLN.

"Саудівська Аравія мене не зупинить. Рівень там буде тільки підвищуватися. Все більше і більше футболістів будуть прагнути грати там. Всі провідні європейські топклуби це знають: Саудівська Аравія вже близько", — сказав Лукаку.

Нагадаємо, що Ромелу сезон-2023/24 відіграв за Рому на правах оренди. Його контракт з Челсі чинний до літа 2026 року. У позаминулому сезоні він грав в оренді за Інтер.

Наразі бельгійцем цікавиться Мілан та Наполі.