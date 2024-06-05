Мілан націлився на трансфер Лукаку

Мілан цікавиться бельгійським форвардом Челсі Ромелу Лукаку.

Про це повідомляє інсайдер Джанлука Ді Марціо.

Міланський клуб надіслав запит Челсі щодо можливості орендувати форварда на наступний сезон. Однак "аристократи" відповів відмовою, оскільки хочуть продати нападника за 40 млн євро.

Зазначається, що форвард хоче вирішити питання щодо свого майбутнього після чемпіонату Європи-2024.

Лукаку сезон-2023/24 відіграв за Рому на правах оренди. Його контракт з лондонцями чинний до літа 2026 року. У позаминулому сезоні він грав в оренді за Інтер.

Раніше повідомлялося про інтерес Мілана до вінгера збірної України Віктора Циганкова.