Мілан зацікавлений у трансфері нападника Челсі
Мілан може підписати футболіста Челсі та збірної Португалії Жуана Фелікса.
Про це повідомляє журналіст Флоріан Платтенбург.
"Россонері" зацікавлені у підписані португальського футболіста. Повідомлялося, що в цьому переході зацікавлений особисто головний тренер команди Сержіу Консейсау. До того ж, вони мають спільного агента, а саме Жорже Мендеша.
Цього сезону 25-річний португалець взяв участь у 19 матчах "синіх", проте він не є гравцем стартового складу команди Енцо Марески. Фелікс записав на свій рахунок 7 голів та 2 результативні передачі.
Водночас італійський клуб не має можливості запросити нападника Манчестер Юнайтед Маркуса Рашфорда, яким тривалий час цікавився.
Переговори з "червоними дияволами" дуже складні через масивний фінансовий пакет, який супроводжує угоду.
Раніше з'явилася інформація, що головний тренер Боруссії Дортмунд Нурі Шахін наполягає на трансфері Маркуса Рашфорда.