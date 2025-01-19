Мілан зацікавлений у трансфері нападника Челсі

Мілан може підписати футболіста Челсі та збірної Португалії Жуана Фелікса.

Про це повідомляє журналіст Флоріан Платтенбург.

"Россонері" зацікавлені у підписані португальського футболіста. Повідомлялося, що в цьому переході зацікавлений особисто головний тренер команди Сержіу Консейсау. До того ж, вони мають спільного агента, а саме Жорже Мендеша.

Цього сезону 25-річний португалець взяв участь у 19 матчах "синіх", проте він не є гравцем стартового складу команди Енцо Марески. Фелікс записав на свій рахунок 7 голів та 2 результативні передачі.

Водночас італійський клуб не має можливості запросити нападника Манчестер Юнайтед Маркуса Рашфорда, яким тривалий час цікавився.

Переговори з "червоними дияволами" дуже складні через масивний фінансовий пакет, який супроводжує угоду.

🚨🔴⚫️ Understand AC Milan are now very interested in João #Felix ✔️



Meanwhile, there is still no sign of a transfer for Marcus Rashford. Negotiations are complicated due to the massive financial package involved. #CFC@SkySportDE 🇵🇹 pic.twitter.com/K00upB9KNF — Florian Plettenberg (@Plettigoal) January 19, 2025

Раніше з'явилася інформація, що головний тренер Боруссії Дортмунд Нурі Шахін наполягає на трансфері Маркуса Рашфорда.