Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Мілан зацікавлений у трансфері нападника Челсі

Станіслав Лисак — 19 січня 2025, 21:34
Мілан зацікавлений у трансфері нападника Челсі
ФК Челсі

Мілан може підписати футболіста Челсі та збірної Португалії Жуана Фелікса.

Про це повідомляє журналіст Флоріан Платтенбург.

"Россонері" зацікавлені у підписані португальського футболіста. Повідомлялося, що в цьому переході зацікавлений особисто головний тренер команди Сержіу Консейсау. До того ж, вони мають спільного агента, а саме Жорже Мендеша.

Цього сезону 25-річний португалець взяв участь у 19 матчах "синіх", проте він не є гравцем стартового складу команди Енцо Марески. Фелікс записав на свій рахунок 7 голів та 2 результативні передачі.

Водночас італійський клуб не має можливості запросити нападника Манчестер Юнайтед Маркуса Рашфорда, яким тривалий час цікавився.

Переговори з "червоними дияволами" дуже складні через масивний фінансовий пакет, який супроводжує угоду.

Раніше з'явилася інформація, що головний тренер Боруссії Дортмунд Нурі Шахін наполягає на трансфері Маркуса Рашфорда.

Мілан Челсі Збірна Португалії з футболу Жуан Фелікс

Челсі

Ексфутболіст Челсі готовий боксувати проти блогера, який кинув виклик Макгрегору
Втрачені гроші: клуб не отримав солідну компенсацію за трансфер гравця Челсі через дурну помилку
Борнмут Забарного підписав вінгера Челсі
Челсі запитав інформацію щодо доступності Гарначо та Гіттенса
Мілан планує підписати одноклубника Мудрика у разі зриву угоди з Рашфордом

Останні новини