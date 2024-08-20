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Челсі найближчим часом підпише вінгера Атлетико

Микола Дендак — 20 серпня, 20:55
Челсі найближчим часом підпише вінгера Атлетико
Жоау Фелікс
Getty Images

Нападник Атлетико Мадрид Жоау Фелікс близький до переходу в лондонський Челсі.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Зазначається, що у цю мить команди вже підписують угоду про трансфер футболіста. Зазначимо, що Фелікс вже виступав за "синіх" у 2023 році на правах оренди.

Жоау минулий сезон відіграв в оренді за Барселону. На його рахунку — 10 голів та 6 асистів у 44 матчах. Чинний контракт португальця з мадридцями розрахований до 2029 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 24-річний португалець підпише угоду, яка діятиме до червня 2030-го з можливістю продовження ще на рік.

Челсі Атлетико Мадрид Жоау Фелікс

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