Челсі найближчим часом підпише вінгера Атлетико

Нападник Атлетико Мадрид Жоау Фелікс близький до переходу в лондонський Челсі.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Зазначається, що у цю мить команди вже підписують угоду про трансфер футболіста. Зазначимо, що Фелікс вже виступав за "синіх" у 2023 році на правах оренди.

🚨🔐 Chelsea and Atlético Madrid are signing all formal documents for João Félix deal right now!



Done, sealed. ✍🏻 pic.twitter.com/JT2CDGPn0Y — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 20, 2024

Жоау минулий сезон відіграв в оренді за Барселону. На його рахунку — 10 голів та 6 асистів у 44 матчах. Чинний контракт португальця з мадридцями розрахований до 2029 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 24-річний португалець підпише угоду, яка діятиме до червня 2030-го з можливістю продовження ще на рік.