Севілья оголосила про перехід Сауля

Півзахисник Атлетико Сауль Ньїгес перейшов у Севілью.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Перехід відбувся на правах оренди, яка розрахована до кінця сезону. В угоді передбачена опція викупу.

Раніше Фабріціо Романо повідомляв, що заради переходу в андалусійський клуб Сауль пішов на суттєве зменшення зарплати у порівнянні з тією, яка в нього була в Атлетико.

Ньїгес є вихованцем мадридців. У складі "матрацників" він провів 427 матчів, у яких забив 48 голів та віддав 26 асистів. Окрім Атлетико, він також грав у орендах за Челсі та Райо Вальєкано.