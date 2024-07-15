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Севілья оголосила про перехід Сауля

Олександр Булава — 15 липня, 21:56
Севілья оголосила про перехід Сауля

Півзахисник Атлетико Сауль Ньїгес перейшов у Севілью.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Перехід відбувся на правах оренди, яка розрахована до кінця сезону. В угоді передбачена опція викупу.

Раніше Фабріціо Романо повідомляв, що заради переходу в андалусійський клуб Сауль пішов на суттєве зменшення зарплати у порівнянні з тією, яка в нього була в Атлетико.

Ньїгес є вихованцем мадридців. У складі "матрацників" він провів 427 матчів, у яких забив 48 голів та віддав 26 асистів. Окрім Атлетико, він також грав у орендах за Челсі та Райо Вальєкано.

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