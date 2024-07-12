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Сауль продовжить кар'єру в Севільї

Станіслав Лисак — 12 липня, 23:58
Сауль продовжить кар'єру в Севільї

Півзахисник Атлетико Мадрид Сауль Ньїгес близький до переходу в Севілью.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Футболіст та керівництво "матрацників" домовилися про дострокове розірвання контракту. Сауль піде на зменшення зарплати на 50% заради переходу в андалусійський клуб.

Ньїгес вирушить до Севільї в понеділок, щоб пройти медичне обстеження та підписати угоду.

В минулому сезоні іспанський хавбек провів 49 матчів в яких відзначився двома голами та віддав 5 гольових передач.

На Transfermarkt вартість гравця оцінюється в 7.5 мільйона євро.

Нагадаємо, раніше Севілья оголосила про призначення головного тренера Лас-Пальмаса Гарсії Пім'єнти.

Сауль Севілья Атлетико Мадрид

Сауль

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