Сауль продовжить кар'єру в Севільї

Півзахисник Атлетико Мадрид Сауль Ньїгес близький до переходу в Севілью.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Футболіст та керівництво "матрацників" домовилися про дострокове розірвання контракту. Сауль піде на зменшення зарплати на 50% заради переходу в андалусійський клуб.

🚨🔴⚪️ Saúl leaves Atlético Madrid to join Sevilla, here we go!



Agreement reached with Atlético as Saúl will terminate the contract and accept less than 50% of his current salary to join Sevilla.



Saúl will travel to Sevilla on Monday for medical and contract signing. 🛫 pic.twitter.com/ToiXuK0kqd — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 12, 2024

Ньїгес вирушить до Севільї в понеділок, щоб пройти медичне обстеження та підписати угоду.

В минулому сезоні іспанський хавбек провів 49 матчів в яких відзначився двома голами та віддав 5 гольових передач.

На Transfermarkt вартість гравця оцінюється в 7.5 мільйона євро.

Нагадаємо, раніше Севілья оголосила про призначення головного тренера Лас-Пальмаса Гарсії Пім'єнти.