Сауль продовжить кар'єру в Севільї
Півзахисник Атлетико Мадрид Сауль Ньїгес близький до переходу в Севілью.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Футболіст та керівництво "матрацників" домовилися про дострокове розірвання контракту. Сауль піде на зменшення зарплати на 50% заради переходу в андалусійський клуб.
Ньїгес вирушить до Севільї в понеділок, щоб пройти медичне обстеження та підписати угоду.
В минулому сезоні іспанський хавбек провів 49 матчів в яких відзначився двома голами та віддав 5 гольових передач.
На Transfermarkt вартість гравця оцінюється в 7.5 мільйона євро.
Нагадаємо, раніше Севілья оголосила про призначення головного тренера Лас-Пальмаса Гарсії Пім'єнти.