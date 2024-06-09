Фелікс: Я хочу залишитися в Барселоні

Нападник Атлетико Мадрид Жоау Фелікс заявив, що хоче продовжити кар'єру в Барселоні.

Слова португальського гравця передає інсайдер Фабріціо Романо.

"Я в оренді, це не залежить від мене. Мій план чіткий, я люблю Барселону і хочу залишитися. Це залежить від кількох факторів, тож подивимося, що станеться", — розповів Фелікс.

🔵🔴 João Félix on his future: “I’m on loan, it doesn’t depend on me. My plan is clear, I love Barcelona and I want to stay”.



“It depends on several factors, so let’s see what’s gonna happen”, told The Nude Project. pic.twitter.com/ilvMjDB7iA — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 9, 2024

Жоау в сезоні-2023/24 відіграв 44 матчі за Барселону. На його рахунку — 10 голів та 6 асистів. Чинний контракт португальця з мадридцями розрахований до 2029 року.

Раніше повідомлялося, що новий тренер каталонців Ганс-Дітер Флік хоче зберегти португальського нападника.