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Фелікс: Я хочу залишитися в Барселоні

Станіслав Лисак — 9 червня, 22:02
Фелікс: Я хочу залишитися в Барселоні

Нападник Атлетико Мадрид Жоау Фелікс заявив, що хоче продовжити кар'єру в Барселоні.

Слова португальського гравця передає інсайдер Фабріціо Романо.

"Я в оренді, це не залежить від мене. Мій план чіткий, я люблю Барселону і хочу залишитися. Це залежить від кількох факторів, тож подивимося, що станеться", — розповів Фелікс.

Жоау в сезоні-2023/24 відіграв 44 матчі за Барселону. На його рахунку — 10 голів та 6 асистів. Чинний контракт португальця з мадридцями розрахований до 2029 року.

Раніше повідомлялося, що новий тренер каталонців Ганс-Дітер Флік хоче зберегти португальського нападника.

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