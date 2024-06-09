Фелікс: Я хочу залишитися в Барселоні
Нападник Атлетико Мадрид Жоау Фелікс заявив, що хоче продовжити кар'єру в Барселоні.
Слова португальського гравця передає інсайдер Фабріціо Романо.
"Я в оренді, це не залежить від мене. Мій план чіткий, я люблю Барселону і хочу залишитися. Це залежить від кількох факторів, тож подивимося, що станеться", — розповів Фелікс.
Жоау в сезоні-2023/24 відіграв 44 матчі за Барселону. На його рахунку — 10 голів та 6 асистів. Чинний контракт португальця з мадридцями розрахований до 2029 року.
Раніше повідомлялося, що новий тренер каталонців Ганс-Дітер Флік хоче зберегти португальського нападника.