Астон Вілла відмовила Арсеналу в трансфері гравця збірної Англії

Астон Вілла відмовилася продавати основного форварда команди в лондонський Арсенал.

Про це повідомляє Sky Sports.

"Каноніри" шукають нападника після травми Габріеля Жезуса та готові повернутися до бірмінгемського клубу з покращеної пропозиції щодо трансферу 29-річного англійця.

Зазначається, що "леви" не планують продавати свого футболіста, тому трансфер малоймовірний під час зимового трансферного вікна.

У нинішньому сезоні Оллі Воткінс провів за Астон Віллу 31 матч в усіх турнірах, забив 10 голів та віддав 8 асистів. Також гравець не так давно почав виступати за збірну Англії, за яку відзначився 5 забитими м'ячами у 18 іграх.

Минулого сезону Воткінс потрапив до символічної збірної Англійської Прем'єр-ліги.

Нагадаємо, що бразильський форвард Арсенала Габірель Жезус отримав ушкодження у матчі з Манчестер Юнайтед. Бразилець намагався вибити м'яч з-під ніг Фернандеша, але травмувався та залишив поле.

За повідомленнями британських ЗМІ, Жезус міг пошкодити зв'язки коліна.