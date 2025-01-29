Астон Вілла відмовила Арсеналу в трансфері гравця збірної Англії
Астон Вілла відмовилася продавати основного форварда команди в лондонський Арсенал.
Про це повідомляє Sky Sports.
"Каноніри" шукають нападника після травми Габріеля Жезуса та готові повернутися до бірмінгемського клубу з покращеної пропозиції щодо трансферу 29-річного англійця.
Зазначається, що "леви" не планують продавати свого футболіста, тому трансфер малоймовірний під час зимового трансферного вікна.
У нинішньому сезоні Оллі Воткінс провів за Астон Віллу 31 матч в усіх турнірах, забив 10 голів та віддав 8 асистів. Також гравець не так давно почав виступати за збірну Англії, за яку відзначився 5 забитими м'ячами у 18 іграх.
Минулого сезону Воткінс потрапив до символічної збірної Англійської Прем'єр-ліги.
Нагадаємо, що бразильський форвард Арсенала Габірель Жезус отримав ушкодження у матчі з Манчестер Юнайтед. Бразилець намагався вибити м'яч з-під ніг Фернандеша, але травмувався та залишив поле.
За повідомленнями британських ЗМІ, Жезус міг пошкодити зв'язки коліна.