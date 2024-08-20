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Визначилася символічна збірна АПЛ 2024 року

Станіслав Лисак — 20 серпня, 23:30
Визначилася символічна збірна АПЛ 2024 року

Професійна футбольна асоціація визначила символічну збірну Англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) за 2024 рік.

Про це повідомляє пресслужба ПФА.

До команди увійшли чотири гравці Манчестер Сіті, який виграв чемпіонат, п'ять футболістів Арсенала, що фінішував другим, а також по одному представнику Ліверпуля та Астон Вілли.

Символічна збірна АПЛ за 2024 рік від Професійної футбольної асоціації:

Воротар: Девід Рая (Арсенал);

Захисники: Вільям Саліба, Габріел (обидва Арсенал), Вірджил Ван Дайк (Ліверпуль), Кайл Волкер (Манчестер Сіті);

Півзахисники: Рорді (Манчестер Сіті), Деклан Райс, Мартін Едегор (обидва Арсенал);

Нападники: Ерлінг Голанд, Філ Фоден (обидва Манчестер Сіті), Оллі Воткінс (Астон Вілла).

Раніше півзахисник Челсі Коул Палмер отримав нагороду найкращому молодому гравцю року.

Зазначимо, що Професійна футбольна асоціація є об'єднанням для професійних гравців в Англії і Вельсі. Це найстаріша у світі професійна асоціація спортсменів яка налічує 4000 членів.

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