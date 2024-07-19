Гравець, якого сватають у Верес, покинув Карпати

24-річний воротар Андрій Кожухар покинув львівські Карпати.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Зазначається, що сторони достроково розірвали угоду за взаємною згодою. Він провів у складі "левів" минулий сезон у Першій лізі України, зіграв 28 матчів, у яких пропустив 20 голів та 16 разів залишав ворота сухими.

Нагадаємо, напередодні повідомлялося, що Кожухар стане гравцем рівненського Вереса.

Раніше Карпати оголосили про призначення Владислава Лупашка на посаду головного тренера команди замість Мирона Маркевича, який покинув клуб через недостатню комплектацію першої команди та приїзд нового тренерського штабу на чолі із Лупашком у команду U-19.